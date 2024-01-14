Давос, Швейцария, 14 января, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Неизвестную «Болезнь Х», способную в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ)в швейцарском городе Давосе. Об этом 13 января сообщается на сайте организации.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

Обсуждение «болезни Х» включено в повестку ВЭФ 17 января в 11:30–12:15 по местному времени (13:30-14:15 мск). В нём планируют принять участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и ещё ряд специалистов в области здравоохранения.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — указано в анонсе встречи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал всех делать тесты на COVID-19, использовать маски и делать прививку от коронавируса из-за увеличения числа случаев заболевания.

По данным ВОЗ на конец декабря 2023 года, число случаев заболевания COVID-19 в мире за месяц увеличилось на 52%. На 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что коронавирус не требует жёстких и обязательных мер ограничения. По её словам, о коронавирусе известно уже достаточно много, также существуют средства лечения и профилактики.