Москва, 27 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Россиянам не угрожает «болезнь Х». Об этом 27 января заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Минздрава подчеркнул, что после пандемии российская система здравоохранения к ней готова, так как научилась быстро адаптироваться к подобным ситуациям. Более того, «болезнь Х» является только гипотетической угрозой, подчеркнул Мурашко.

«Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», ― пояснил в беседе в «РИА Новости» глава министерства.

При этом он указал на необходимость властям всегда быть готовыми к вспышкам новых заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, о смертельно опасной «болезни Х» заговорили давно. Термин «болезнь X» появился в докладе совета ВОЗ за 2018 год для того, чтобы подчеркнуть важность готовности к появлению новых инфекционных заболеваний, которые могут быстро распространяться и иметь серьёзные последствия для здравоохранения. Его используют для обозначения гипотетического нового заболевания, которое потенциально может возникнуть и вызвать глобальную пандемию в будущем.

В январе 2021 года профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, микробиолог, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, заявил о том, что в мире, возможно, появилась новая смертельно опасная болезнь. По его словам, «болезнь X» такая же заразная, как и коронавирус, только смертность от этой инфекции вдвое выше, чем от Эболы.

Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что изучают информацию о ситуации в Демократической Республике Конго после известий о возможном появлении новой смертельной «болезни X».

В августе 2023 года стало известно, что на секретной военной базе Портон-Даун в Британии начали подготовку к пандемии «болезни Х». Учёные королевства стали испытывать вакцины, которые могут бороться с возможным распространением новых вирусов.

Неизвестную смертоносную «болезнь Х» 17 января обсудили на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Темой сессии форума стали устойчивость и жизнестойкость систем здравоохранения и совместный эпиднадзор. В сессии принял участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Комментируя повестку давосского форума, в Роспотребндзоре заявили, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждают на различных площадках и экономических форумах, но громкие заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.