Москва, 7 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую содержат в четырёхместной камере в московском СИЗО-6 «Печатники», у ней есть доступ к спортзалу и салону красоты. Об этом 7 февраля сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова, посетившая арестованную в изоляторе.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

«В СИЗО «Печатники» есть настоящий салон красоты, где заключённые могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом», ― уточнила Ботова в беседе с ТАСС.

Она добавила, что Блиновская имеет возможность ими пользоваться.

Также в камере, по словам члена ОНК, есть телевизор, холодильник и душ.

После ареста Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 мест, где она прошла медицинское обследование. Теперь же её перевели в обычную камеру.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого СК возбудил против Блиновской уголовное дело о неуплате налогов. Блогера задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. По версии следствия, она скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Замоскворецкий суд 22 января заключил под стражу до 26 апреля. В этот же день Блиновскую доставили в СИЗО. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия, которое указало на неоднократные нарушения блогершей прежней меры пресечения — домашнего ареста.

Изначально суд отправил её под домашний арест. В конце прошлого года в Сети появились видео и фото, на которых Блиновская участвует в новогодней вечеринке. Адвокат сообщила, что блогер, участвуя в мероприятии, не нарушала запрет. Однако следственные органы 22 января попросил суд отправить блогера в СИЗО.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова 2 февраля заявила, что состояние блогера удовлетворительное. По словам юриста, информация о том, что её подзащитной предоставят психолога из-за плохого эмоционального состояния, является неправдой.