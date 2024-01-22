Москва, 22 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую перевели в СИЗО. Решением суда блогер проведёт в следственном изоляторе три месяца за нарушение условий домашнего ареста.

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля», — огласил решение судья.

После оглашения Блиновская была взята под стражу в зале суда — на неё надели наручники.

Также 22 января следствие предъявило Блиновской новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

При этом следователи главного следственного управления Следственного комитета России по Москве ходатайствовали об изменении меры пресечения и аресте Блиновской в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения — домашнего ареста.

Блогер отбывала наказание в своём доме в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей было запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

При этом в конце декабря 2023 года блогер смогла обойти постановление суда, приняв участие в вечеринке. В Сети появилось видео, где находящаяся под домашним арестом блогер в окружении гостей фотографируется и пьёт шампанское. Адвокат автора «Марафона желаний» Наталия Сальникова заявила, что блогер собрала гостей в собственном VIP-клубе, тем самым не нарушив правила ареста.

В суде следователь отметил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на вечеринку свидетеля по своему делу. В связи с этим следствие запросило ужесточение меры пресечения и помещение Блиновской под арест сроком на три месяца.

Блиновская получила известность благодаря «Марафонам желаний» — интернет-трансляциям, во время которых делилась «секретами» привлечения личного материального успеха. В 2020 году Forbes оценил доходы Блиновской в 330 млн рублей.

В апреле 2023 года блогера задержали в Смоленске при попытке уехать в Казахстан через Белоруссию. До этого возбудили уголовное дело о неуплате Блиновской налогов и финансовых махинациях. По данным следователей, блогер занизила свои доходы и не выплатила налоговой 918 млн рублей.

Известно, что суд арестовал 54 банковских счёта, которые принадлежали Блиновской и её супругу Алексею. Также под арестом находятся 21 объект недвижимости блогера в Москве, Московской и Ярославской областях, а также четыре автомобиля. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей. Суд также предъявил Алексею Блиновскому обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Блиновская 28 декабря обратилась в Арбитражный суд, чтобы оспорить и признать недействительным требование Федеральной налоговой службы о выплате более 1,4 млрд рублей. Суд 9 января отказал ей в принятии мер. В судебной инстанции сочли ходатайство не подтвержденным документально и необоснованным по существу.

Помимо Елены Блиновской, в делах о неуплате налогов фигурировали такие блогеры, как Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, Александра Митрошина. Так, в марте 2023 года СК возбудил уголовное дело об уклонении блогера Валерии Чекалиной от уплаты налогов. Блогеров обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые свою вину признали в полном объёме и пообещали погасить задолженность. Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил 15 января, что семья блогеров Валерии и Артёма Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 млн рублей.