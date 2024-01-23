Москва, 23 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил блогера Елену Блиновскую в СИЗО, куда решением суда она была направлена накануне, 22 января.

Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС Блогер Елена Блиновская

Как он рассказал, в СИЗО-6 Блиновская на данный момент содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на содержание 20 человек.

«При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть. Ей как и всем доступны ежедневные прогулки, библиотека», — рассказал он ИА Регнум.

22 января Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия принял решение до 26 апреля отправить основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую в СИЗО. Наручники на предпринимательницу надели сразу после оглашения судебного решения, которое было принято в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Так, в конце декабря 2023 года Блиновская смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте, устроив вечеринку. Её адвокаты утверждали, что условия домашнего ареста не нарушены, так как мероприятие устроено на территории её жилища. Однако следователи указали, что, пригласив на предновогоднюю вечеринку свидетеля по своему делу, обвиняемая грубо нарушила условия домашнего ареста.

Три месяца заключения под стражу Блиновская получила в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Также 22 января следствие предъявило предпринимательнице новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Последние обвинения Блиновская отвергла и вину не признала.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения белорусской границы в Смоленской области. Она обвинялась в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей. Вину она признала.

По версии следователей, оказывая информационные услуги в интернете, предпринимательница использовала схему «дробления» бизнеса, которая позволила занизить полученные доходы. Таким образом Блиновская не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей, подчеркнули следователи.

По их словам, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, Блиновская легализовала их путём совершения финансовых операций.

В начале августа 2023 года суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа, 21 объект недвижимости, четыре автомобиля и ряд других объектов на сумму 64 млрд рублей.