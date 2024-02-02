Москва, 2 февраля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Состояние переведённую судом в СИЗО блогера Елены Блиновской удовлетворительное. Об этом рассказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская

По словам юриста, информация о том, что Блиновской предоставят психолога из-за плохого эмоционального состояния, является неправдой.

«Я посещала её во вторник, состояние удовлетворительное, условия содержания соответствуют закону», — передаёт слова адвоката РЕН ТВ.

Сальникова добавила, что человек за несколько дней в СИЗО не может стать «выходцем из концлагеря».

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленске, когда она пыталась покинуть Россию и отправиться в Казахстан через Белоруссию. По данным следствия, блогер занизила свои доходы и не выплатила 918 млн рублей в виде налогов. Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её супруга и 21 объект недвижимости в Москве, Московской и Ярославской областях.

Следствие указало, что Блиновская общалась со свидетелем по её делу во время вечеринки в конце декабря 2023 года. Она смогла обойти постановление суда о домашнем аресте и организовала мероприятие в собственном VIP-клубе. Защита Блиновской заявляла, что она на момент вечеринки не знала, что среди гостей есть свидетель по уголовному делу, в котором она фигурирует.

В рамках заседания суда 22 января Блиновской предъявили новое обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей, совершённым группой лиц по предварительному сговору. Она отказалась признать вину.

В ходе расследования 22 января 2024 года блогера перевели под стражу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд отправил её в СИЗО. 25 января стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников Блиновской до 26 апреля.

Позже защита Блиновской обжаловала решение суда об отправке её в СИЗО.

Юрист блогера рассказала, что подала апелляцию на постановление Замоскворецкого суда. Защита Блиновской попросила отказать следователю в изменении меры пересечения на заключение под стражу.