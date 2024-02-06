Белгород, 6 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Село Волоконовка в Белгородской области атаковали два украинских беспилотника, сообщил 6 февраля губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что последствиями падения первого украинского беспилотника с последующей детонацией стало повреждение на инфраструктурном объекте. В результате атаке дрона ВСУ никто не пострадал.

Он добавил, что второй беспилотник уничтожили в воздухе. На место прибыли оперативные и аварийные службы.

Как сообщало 6 февраля ИА Регнум, в министерстве обороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку ВСУ совершить теракт, перехватив семь украинских дронов над Белгородской областью.

Помимо этого, утром 6 февраля Гладков сообщил о падении одного из беспилотников возле города Губкина. Как уточнил губернатор, дрон после этого взорвался. В результате атаки никто не пострадал.