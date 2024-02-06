Москва, 6 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность президента России, сообщила 6 февраля глава ЦИК Элла Памфилова.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Памфилова уточнила, что установленные законом сроки позволяют это сделать.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что ведомство полностью обеспечило всем претендентам их права, включая процедурные. Таким образом, каждому политику заблаговременно представили результаты проверки подписей. Но, поскольку выявленный процент недействительных подписей оказался и у Сергея Малинковича, и у Бориса Надеждина на уровне 14-15%, то этим кандидатам понадобится больше времени для ознакомления с выводами рабочей группы.

Памфилова добавила, что в этом случае комиссия идёт навстречу кандидатам, несмотря на то, что у представителей политиков была возможность присутствовать во время проверки подписей.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Президента изберут на шесть лет. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта.

В Минцифры 6 февраля заявили, что более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги». Общая численность избирателей в стране по состоянию на 1 января составила 112,3 миллиона человек. В этом году в выборах президента будут также участвовать жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. По всей стране в его поддержку собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на должность президента также Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.