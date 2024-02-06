Москва, 6 февраля, 2024, 03:23 — ИА Регнум. За прошедшую неделю более одного миллиона граждан России подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России — 2024

По данным Минцифры, самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, а также Ростовская и Свердловская области. В ведомстве напомнили, что подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале государственных услуг Российской Федерации («Госуслуги») с 29 января до 23:59 мск 11 марта.

Проголосовать же на выборах президента на федеральной платформе 15–17 марта смогут жители 28 регионов, среди которых Республика Карелия, Республика Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Ненецкий автономный округ, город федерального значения Севастополь, а также Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская и Ярославская области.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России сообщили, что общая численность избирателей в стране по состоянию на 1 января составляет 112,3 миллиона человек. За рубежом же число избирателей составляет 1,890 млн, на территории города Байконура — 11 924 человека.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Впервые в президентских выборах примут участие жители новых регионов страны — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.