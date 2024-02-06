Берлин, 6 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Германия потеряла конкурентоспособность и отстаёт, экономического роста нет, заявил 5 февраля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщило агентство Bloomberg.

Heinrich-Böll-Stiftung

Он заявил, что, по его оценке, страна больше не конкурентоспособна.

«Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаём», — сказал Линдер, обвинив в проблемах Германии правительство.

Глава минфина федеративной республики заявил, что правительство просто обязано сделать выводы из данных об экономических проблемах страны.

Как отметило агентство, это заявление Линднер сделал вскоре после публикации свежего прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно этому прогнозу, в 2024 году рост экономики Германии составит 0,3%.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января германский федеральный канцлер Олаф Шольц назвал недостаточной запланированную странами ЕС на 2024 год помощь Украине.

В этот же день Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики заявил, что бремя помощи Киеву слишком тяжело для Германии. По его словам, страна больше всех в ЕСпомогает Украине, и это неправильно.

Шольц в декабрьском рейтинге одобрения политиков Германии по версии Der Spiegel потерял больше позиций, чем кто-либо, и его популярность упала на 14 процентных пунктов. Шольц оказался на 14-м месте, тогда как первое занял президент Франк-Вальтер Штайнмайер, второе — глава минобороны Германии Борис Писториус.

Штайнмайер 13 января заявил, что правительству Шольца следовало бы лучше объяснять гражданам свои решения. Об этом свидетельствует низкий рейтинг правительства.