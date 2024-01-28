Берлин, 28 января, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Германия не сможет в одиночку помогать Украине. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова 24 января процитировала газета Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM

Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики призвал европейские страны справедливо распределить помощь Киеву в Евросоюзе, отметив, что Германия продолжит помогать Украине, однако её может ожидать перезагрузка, если Берлин станет в одиночку «нести бремя конфликта».

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Киеву, запланированную странами Евросоюза на 2024 год. Он отметил, что для Германии было бы самонадеянным считать, что она может оказывать помощь Украине в одиночку.

На заседании Совета ЕС в Брюсселе 22 января Берлин потребовал от Парижа увеличения поддержки Киева. Как отметила газета Süddeutsche Zeitung, главными причинами напряжённости стали как провал летнего контрнаступления украинской армии, так и отказ США от продолжения помощи Киеву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 22 января, что Киев методично, безжалостно и намеренно наносит удары западным оружием по гражданским объектам на территории России, однако Запад продолжает поставки вооружений на Украину.