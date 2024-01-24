Берлин, 24 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц счёл недостаточной помощь Украине, запланированную странами Евросоюза на 2024 год. Он заявил об этом 24 января в интервью газете Die Zeit.

ТАСС/ EPA/Filip Singer

«Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, ещё недостаточно велики», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, из-за этого он много звонит своим европейским коллегам, убеждая их давать на эти цели больше денег.

Шольц добавил, что для Берлина было бы самонадеянно считать, что он может оказывать помощь Киеву в одиночку, и напомнил, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль называл Германию «державой среднего звена».

Как сообщало ИА Регнум, 23 января министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин надеется на то, что не будет помогать Киеву в одиночку. Он также предупредил о возможной перегрузке финансовой системы страны.

Немецкие власти 22 января в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе потребовали от Парижа увеличения поддержки Киева. Шольц пообещал в два раза увеличить военную помощь Украине (до 8 миллиардов евро) и призвал другие страны Европы увеличить поставки оружия на Украину.

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню «желчно» отреагировал на упрёки Берлина и назвал необъективными данные Кильского института мировой экономики о том, то Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Великобритания, Германия и Польша.