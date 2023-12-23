Берлин, 23 декабря, 2023, 07:17 — ИА Регнум. В декабрьском рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel больше всех позиций потерял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом говорится в статье от 22 декабря.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

По данным рейтинга, популярность Шольца упала сразу на 14 процентных пунктов. Канцлер в списке из 20 политиков спустился на 14-ю строчку.

Уровень одобрения главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ, однопартийца Шольца Нэнси Фезер снизился на четыре процента.

Глава минобороны Борис Писториус сохранил второе место в рейтинге после федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера.

Сразу на семь процентов улучшил позицию в декабре лидер оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зедер. Рейтинг депутата бундестага Сары Вагенкнехт поднялся на восемь процентов.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий политолог Владимир Сергиенко считает, что политический и экономический кризис в Германии может привести к затянутым забастовкам и правительственному бойкоту, в то время как немецкий канцлер Олаф Шольц будет вести борьбу за собственное выживание на посту. В Берлине без стеснения заговорили о смене руководства страны. На это, в частности, повлияли следующие факторы — непопулярность партии «Зелёных», ошибки в политике, постоянное и бездумное финансирование украинских запросов. К тому же из страны ушло огромное количество предприятий из-за отъезда высококлассных специалистов, что стало трагедией для экономики Германии, сказал эксперт.

Создание новой партии Германии под руководством Сары Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в стране, а сама Вагенкнехт так и останется не более чем ярким и харизматичным оратором, поделился своей точкой зрения политический аналитик Александр Сосновский. По мнению эксперта, Германии не нужна новая политическая партия.