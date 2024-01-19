Берлин, 19 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Почти 28 млрд евро выделила Германия в помощь Украине с начала российской военной спецоперации. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 19 января на сайте МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С начала военных действий федеральное правительство выделило более 27,8 млрд евро на двустороннюю поддержку Украины», — указали в МИД.

Средства были выделены на обширную программу помощи зимой, на поддержку украинских беженцев, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование.

В германском МИД отметили, что Берлин, помогая ВСУ поставками техники и вооружения, постоянно изучает, какая именно помощь потребуется в дальнейшем.

Указано также, что Германия — крупнейший вкладчик в фонд рефинансирования Европейского фонда мира (EPF), который к настоящему моменту выделил 5,6 млрд евро по всей Европе с целью поставок военной техники для ВСУ. Речь идёт о мерах поддержки в период с 2022 по 2026 год.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 13 декабря заявил, что власти ФРГ заложили в федеральный бюджет 2024 года 8 млрд евро на прямую помощь Украине. Ещё 6 млн евро заложили на поддержку украинских беженцев.

Ранее Россия направила государствам НАТО ноту из-за оружейных поставок Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, предназначенным для ВСУ, станут для российских военных законной целью. В МИД заявляли также, что страны НАТО «играют с огнём», когда передают Киеву оружие. В Кремле подчёркивали, что накачивание ВСУ иностранным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.