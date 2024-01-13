Берлин, 13 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что правительству страны под руководством канцлера Олафа Шольца из-за снизившегося доверия населения стоит лучше объяснять свои решения.

Martin Schutt/Global Look Press Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Олаф Шольц

«Многие кризисы создают неопределённость. Но когда доверие к правительству падает, значит, решения недостаточно доводятся до сведения или их затмевают внутренние споры. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это», — сказал он в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

По словам Штайнмайера, внутриполитический накал возрастает, укрепляются популисты, осложняется управление страной, поэтому важно сплотиться. Он отметил, что от уважения к людям с «другим мнением» мало что осталось, поэтому демократия существует в том числе и благодаря гражданской вовлечённости.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу социологического института Insa, почти две трети жителей Германии хотят отставки Шольца и видят действующего министра обороны Бориса Писториуса во главе правительства. Так, об этом заявили 64,3% респондентов, ещё 24,6% выступили против Писториуса и ещё 11,2% воздержались от ответа. Журналисты отметили, что даже среди избирателей СДПГ, членами которой являются и Шольц, и Писториус, сторонников смены канцлера больше, чем противников.

Позднее, 12 января, стало известно, что партия критикующей поставки оружия Украине и антироссийские санкции Сары Вагенкнехт способна набрать больше голосов на следующих парламентских выборах в Германии, чем правящая партия Шольца. Как следует из данных опроса исследовательской компании Wahlen, респонденты отвечали на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. Самую высокую поддержку Вагенкнехт оказали голосовавшие ранее за партию «Левые» и правую «Альтернативу для Германии» (АдГ).