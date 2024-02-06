Москва, 6 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, оспаривающей привлечение к ответственности за налоговое нарушение. Об этом сообщило передает «РИА Новости».

Софья Сандурская/ТАСС Блогер Елена Блиновская

«Мы предоставили возражения, которые составляют 28 томов», — отметил на заседании юрист от налоговой службы.

Интересы московской ИФНС №6 представляют пять юристов. От Блиновской работает один адвокат.

Юрист блогера отказался пояснить подробности дела, но подчеркнул, что не согласен с выводами налоговой.

«Мы изучим эти документы и подготовим свои доводы к следующему заседанию», — заявил адвокат.

Для того чтобы участники более подробно ознакомились с возражениями налоговой, суд отложил слушание на 5 марта.

Как уже сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области. Там она попыталась пересечь границу с Белоруссией. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также в отмывании более 43 млн рублей.

Блиновская вину в неуплате налогов признала. Суд поместил её под домашний арест и несколько раз продлевал эту меру.

В конце декабря его Блиновская смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку, что, по словам её адвоката, не противоречит закону, если среди приглашённых нет причастных к делу о неуплате налогов. Однако в суде 22 января следователь указал, что на вечеринке присутствовал один из свидетелей по её делу, и потребовал арестовать блогера на три месяца. Суд удовлетворил ходатайство и отправил её в СИЗО.

Кроме того, суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа Алексея, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и другие объекты. Сумма арестованных активов превысила 64 млрд рублей.

Алексею Блиновскому предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Основательнице проекта «Марафон желаний» 9 января не удалось добиться приостановления действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 6 о привлечении её к налоговой ответственности. Арбитражный суд Москвы ей в этом отказал.