Москва, 9 августа, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов блогерши Елены Блиновской, сообщила журналистам пресс-секретарь судебного органа Лела Кокая.

Иван Шилов ИА Регнум Елена Блиновская

«Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в «Тинькофф Банке», Сбербанке, ВТБ, «Совкомбанке» и «Промсвязьбанке», — сказала представитель суда, слова которой приводит газета «Известия».

Всего под арестом находится 54 банковских счёта. Половина из них принадлежит супругу Блиновской Алексею. Кроме того, суд арестовал четыре автомобиля блогерши — Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, а также семь прицепов к машинам, моторную лодку и гидроцикл.

Судебное постановление вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области, когда она пыталась добраться до границы с Белоруссией на своём автомобиле. Ей инкриминируют неуплату налогов на более чем 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере, превышающем 43 млн рублей.

Блогерша уже признала свою вину. Суд поместил Блиновскую под домашний арест. 21 июля судебный орган продлил эту меру пресечения ещё на три месяца.

Под арестом также находится 21 объект недвижимости блогерши в Москве, Московской и Ярославской областях. 15 мая следствие предъявило Алексею Блиновскому обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Он проходит по возбужденному уголовному делу как пособник своей супруги. В начале июня Московский городской суд оставил в силе запрет Алексею Блиновскому пользоваться телефоном и интернетом.