Тбилиси, 5 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Грузии задержали большое количество взрывчатки и несколько взрывных устройств, которые направили из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию для осуществления терактов на территории России. Об этом 5 февраля сообщили в службе госбезопасности Грузии.

Кадр из видео

Задержание опасного груза

Спецоперацию по выявлению и задержанию груза провёл контртеррористический центр Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Они обнаружили несколько специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатых веществ.

«Установлено, что взрывные устройства и вещества были завезены в Грузию из украинского города Одесса 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи» на находящемся в собственности гражданина Украины автомобиле типа минивэн. Планировалось вывести [взрывчатку] в Российскую Федерацию, в город Воронеж через КПП «Дарьяли», — говорится в сообщении Службы госбезопасности.

В ходе осмотра машины изъяли два аккумулятора, в них находились шесть специальных взрывных устройств для дистанционного теракта. На кадрах, снятых грузинскими спецслужбами, мужчины вытащили из багажника минивэна коробки и перенесли их в другой легковой автомобиль.

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Содержимое груза

По данным спецслужб, обнаруженные устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг. В СГБ добавили, что взрывчатку изготовили профессионалы. Активация зарядов в местах массового скопления людей привела бы к колоссальным жертвам, подчеркнули в спецслужбах.

Кто за этим стоит?

В транспортировке взрывчатки задействовали граждан Украины, Грузии и Армении, доставку на территорию Грузии с Украины осуществили через Румынию. В Службе безопасности Грузии не стали исключать версии, что отправители взрывчатых веществ планировали теракты и на территории страны. За провозом взрывчатки из Грузии в Россию стоял пытавшийся избраться депутатом в Одесской области от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, уточнили в спецслужбе.

В СГБ отметили, что правоохранители обнаружили опасный груз при обыске автомобиля сразу после его въезда на грузинскую территорию. Сапёры вынули взрывчатку, заменив муляжами. Груз отправили дальше, чтобы выявить заказчика. В результате один контейнер вынули в Тбилиси, а второй отправили в Воронеж. Автомобиль остановили на выезде из страны в Россию. В ходе слежки за ним удалось выявить, что процесс организовал Шарашидзе.

«Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные лица, участвовавшие в перевозке, не подозревали, какой опасный груз в машине.

По схожей схеме

По схожей схеме киевский режим организовал теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. В результате обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорели семь цистерн грузового поезда и погибли пять человек. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впоследствии признал причастность киевского режима к теракту на мосту.

По данным «Известий», опасный груз отправили из морского порта Одессы ещё в начале августа 2022 года в болгарский город Русе, а затем переправили в порт Грузии, а после этого ― в Армению. В его перемещении участвовали трое граждан Украины, двое граждан Грузии и гражданин Армении.

В Ереване груз растаможили и выписали документы на другого отправителя. Затем взрывчатку на автомобиле вывезли из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс». 6 октября груз доставили на оптовую базу в город Армавир в Краснодарском крае. На следующий день загрузили в автомобиль водителя Махира Юсубова, который выехал в Симферополь.