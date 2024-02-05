Тбилиси, 5 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии показала кадры с перехваченной взрывчаткой из Одессы, предназначенной для вероятных терактов на территории России. Кадры опубликовали 5 февраля.

Кадр из видео

В ролике видно, как перевозчик достаёт контейнеры со взрывчаткой из одного автомобиля и переносит их в другой. В другом фрагменте двое мужчин несут контейнеры по улицам и затем снова кладут их в автомобиль, в конце ролика показывается содержимое контейнеров и составные элементы взрывчатки.

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По данным службы, взрывчатку ввезли в Грузию из Одессы ещё в январе через контрольно-пропускной пункт «Сарпи», предварительно провезя через Румынию, Болгарию и Турцию. В Грузию взрывчатку доставил минивэн гражданина Украины. В частности, груз состоял из пластичной взрывчатки С-4 военного назначения, активируемой электродетонаторами и таймерами.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в грузинской службе госбезопасности не стали исключать, что отправители взрывчатки планировали теракты и на территории страны. За провозом из Грузии в Россию стоял депутат от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, уточнили в спецслужбе.

По схожей схеме киевский режим организовал теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, когда на мосту взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой, и обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорели семь цистерн грузового поезда и погибли пять человек. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впоследствии признал причастность киевского режима к теракту на мосту.