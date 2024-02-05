Тбилиси, 5 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Об этом 5 февраля сообщили в грузинской службе безопасности.

ТАСС/AP Photo/Achi Gegenava

Как стало известно, в транспортировке взрывчатки задействовали граждан Украины, Грузии и Армении, доставку на территорию Грузии с Украины осуществили через Румынию. В Службе безопасности Грузии не стали исключать версии, что отправители взрывчатых веществ планировали теракты и на территории страны. За провозом взрывчатки из Грузии в Россию стоял депутат от партии«Слуга народа» Андрей Шарашидзе, уточнили в спецслужбе.

Схожим образом был организован теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда на мосту произошёл взрыв грузовика, начинённого взрывчаткой. Обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорели семь цистерн грузового поезда, погибли пять человек. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впоследствии признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту. Взрыв произошёл 8 октября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона активизировала террористические методы и участила атаки на мирные российские города и объекты, не имеющие отношения к боевым действиям. Так, одним из последних таких действий был удар по российскому Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для последующего обмена, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате крушения воздушного судна никто не выжил.

Затем последовал обстрел пекарни в Лисичанске, о котором сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что ВСУ знали, что в выходной день жители города приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба. Погибли в результате удара ВСУ 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он это сделал, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Президент отметил, что это и есть неонацизм.

Министр обороны Сергей Шойгу в тот же день заявил, что ради достижения корыстных целей киевский режим готов идти на любые преступления. Теракты против мирных граждан нужны Киеву для демонстрации западным кураторам хоть каких-то «успехов», отметил министр.