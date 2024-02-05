Тбилиси, 5 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Организатором отправки задержанного 5 февраля в Грузии груза со взрывчаткой, который везли из Одессы в Воронеж, был уроженец Батуми, гражданин Украины, пытавшийся избраться в раду Одесской области от правящей партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. Об этом сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Кадр из видео

В СГБ отметили, что правоохранители обнаружили опасный груз при обыске автомобиля сразу после его въезда на грузинскую территорию. Контейнеры со взрывчаткой прятали в аккумуляторах для электроавтомобиля.

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По информации пресс-службы, сапёры вынули взрывчатку, заменив муляжами. Груз отправили дальше, чтобы выявить заказчика. В результате один контейнер вынули в Тбилиси, а второй отправили в Воронеж. Автомобиль остановили на выезде из страны в Россию. В ходе слежки за ним удалось выявить, что процесс организовал Шарашидзе.

«Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные лица, участвовавшие в перевозке, не подозревали, какой опасный груз в машине. По сопроводительным документам, контейнеры со взрывчаткой 19 февраля погрузили в Одессе. Автомобиль до въезда в Грузию проследовал через Румынию, Болгарию и Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорели семь цистерн грузового поезда, погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, организованным киевским режимом.

По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту на Крымском мосту.