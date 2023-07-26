Киев, 26 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года. Об этом он заявил 26 июля во время церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы, которая транслировалась в украинском телеэфире.

ТАСС/EPA

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Вследствие чего загорелись семь цистерн. Погибли несколько человек, движение по переправе полностью остановили, но частично возобновили вечером того же дня. Президент России Владимир Путин позднее назвал произошедшее терактом и обвинил в нём украинские спецслужбы. ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, ранее заявлявшего, что на территории России пройдут теракты, организатором подрыва.