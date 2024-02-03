Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Несколько десятков человек могут оставаться под завалами, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Администрация Лисичанска

«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал Пасечник в Telegram-канале.

По словам главы республики, несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов.

«Держу ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — добавил глава ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля украинские войска обстреляли село Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области.

3 февраля в Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ также попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Там повреждены два частных дома и линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в Задорожном, селе Теребрено и посёлке Прилесье.

2 февраля на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.

Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он убил человека, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами.

Путин отметил, что это и есть неонацизм.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил заявил, что действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления. Он объяснил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов.

Путин 31 января заявил, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан.