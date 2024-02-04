Тель-Авив, Израиль, 4 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 17 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС за время операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберёмся и до них», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израилю необходимо довести до конца операцию по «зачистке» остатков ХАМАС и полностью уничтожить подземную инфраструктуру движения. По его словам, для этого требуется больше времени.

При этом израильский премьер добавил, что ЦАХАЛ не закончит боевые действия в анклаве, пока не уничтожит ХАМАС, не вернёт заложников, и не убедится в том, что сектор Газа больше не представляет угрозу израильскому государству.

Ранее, 3 февраля, профессор ВШЭ Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум, комментируя информацию о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие заявил, что в реальности ни одна из сторон не стремится к перемирию, ситуация там является сложной.

По его словам, Израиль и ХАМАС понимают, что перемирие, если оно и будет заключено, будет временным, то есть стороны продолжат готовиться и дальше к продолжению военных действий. Он обратил внимание на то, что процесс организуют США, привлекая Катар, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию. При этом встречные предложения кардинально разнятся, уточнил Баширов.

Он напомнил, что, пока США и Израиль будут продолжать вести на Ближнем Востоке старую колонизаторскую политику, конфликт не завершится. Для мира нужно, во-первых, исполнять решение ООН об установлении границы Израиля и Палестины, а также об образовании этих двух государств.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вместе с тем 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.