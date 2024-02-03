Москва, 3 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В реальности ни Израиль, ни ХАМАС не стремятся к перемирию, ситуация там является сложной. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, комментируя информацию о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие.

EPA/ТАСС

По его словам, Израиль и ХАМАС понимают, что перемирие, если оно и будет заключено, будет временным, то есть стороны продолжат готовиться и дальше к продолжению военных действий. Он обратил внимание на то, что процесс организуют США, привлекая Катар, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию. При этом встречные предложения кардинально разнятся, уточнил Баширов.

«Израиль не собирается в конечном итоге прекращать свою операцию, а ХАМАС не желает отменять свои цели», — отметил он, добавив, что самым чувствительным вопросом в данном процессе является тема освобождения заложников, которые были захвачены ХАМАС ещё в октябре 2023 года.

Баширов напомнил, что на Ближнем Востоке действуют группировки, которые не контролируются ХАМАС, например, Хезболла и другие мусульманские группы, работающие на территории Сирии и Ирака против американских баз, а также хуситы.

«То есть там такой винегрет, что просто ХАМАС и Израиль, даже при посредничестве Катара и США, в конечном итоге не могут остановить все боевые действия в этом регионе», — отметил политолог.

Он напомнил, что, пока США и Израиль будут продолжать вести на Ближнем Востоке старую колонизаторскую политику, конфликт не завершится. Для мира нужно, во-первых, исполнять решение ООН об установлении границы Израиля и Палестины, а также об образовании этих двух государств.

«При этом Израиль — признанное государство, а Палестинское государство никто не признаёт. К тому же сейчас вопрос стоит о границах, поскольку Израиль захватил те территории, которые изначально были прорисованы под Государство Палестина», — уточнил политолог.

Во-вторых, завершение конфликта невозможно без участия России, Ирана и Китая, при этом ни одна из этих стран пока в переговорном процессе не участвует, заметил он.

В-третьих, американцы должны убрать все свои военные силы из Сирии и Ирака, уйти с тех нефтяных месторождений, с которых они качают нефть, оставить все свои военные базы на территории многих государств.

«Пока они оттуда не уйдут, там ничто не успокоится. Все эти перемирия — это будет временное решение, которое не отвечает на главный вопрос. А что американцы вообще там делают, какие национальные интересы у них там присутствуют в этом регионе?» — отметил эксперт.

И ещё стоит вопрос о самом существовании Государства Израиль, которое является абсолютно искусственным образованием, добавил Баширов.

«Об этом мало говорят, но на самом деле все государства на Ближнем Востоке были в конечном итоге созданы руками британцев. Иордания, Саудовская Аравия, Израиль, Палестина, Ливан — там всё британцы нарезали», — отметил эксперт, добавив, что до сих пор Лондон является главным в регионе по части специальных операций. По его словам, американцы применяют грубую силу, британцы же задействуют в большей степени секретные операции, а также воспитывают элиты этих государств.

«Израиль создавался в то время, когда никто не думал, что вот эти все арабские государства в какой-то момент вдруг окажутся владельцами огромных просто запасов нефти и газа и что они так стремительно разбогатеют», — подчеркнул эксперт.

По его словам, никто не думал, что Суэцкий канал будет играть такую важную роль в мировой торговле между Европой и Юго-Восточной Азией.

«И вот сейчас все эти ошибки начинают иметь геополитическое и геостратегическое значение, поэтому невозможно заключить никакой мирный договор, остановить военные действия, не ответив на вопрос: «А что из себя должно представлять Государство Израиль?» — добавил Баширов.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на три осведомлённых источника 24 января сообщило о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие продолжительностью в месяц, а также на обмен заложниками. При этом отмечалось, что ХАМАС якобы тормозит дальнейшие шаги, пока его представители и Израиль не согласуют условия постоянного прекращения огня.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил телеканалу Al Jazeera, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.

Как стало известно 1 февраля, переговорщики по урегулированию конфликта в секторе Газа рассчитывают на шестинедельное прекращение огня, после которого Израилю, по версии ХАМАС, будет трудно возобновить боевые действия с прежней мощью. По информации источников The Wall Street Journal, переговорщики США во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом настаивают именно на длительном перемирии.