Москва, 4 февраля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Военная авиации России уничтожила ракетами технику и личный состав украинских боевиков на Краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

«Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — добавили в ведомстве.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешной операции, все цели были поражены. Экипажи вернулись в место дислокации, выполнив противоракетный манёвр.

В составе группы были разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8, уточнили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в Минобороны привели данные о потерях ВСУ под Красным Лиманом. Так, за неделю на данном направлении фронта российские войска нейтрализовали 1825 боевиков и шесть танков. С 27 января подразделения российской войсковой группировки «Центр» отразили 19 атак противника и переместились на более выгодные рубежи.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу «Вышка» выразил мнение, что ближайшие два-три месяца станут для Украины самыми опасными с начала спецоперации. Наступление России только начинается, сказал эксперт.