Москва, 3 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли на краснолиманском направлении до 1825 бойцов и шесть танков. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 3 февраля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

За период с 27 января по 3 февраля, по данным Минобороны, подразделения российской войсковой группировки «Центр» отразили 19 атак противника и переместились на более выгодные рубежи.

Они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины. Бои шли в ДНР и ЛНР у посёлков Кировск, Червоная Диброва, Кузьмино, Серебрянского лесничества, села Ямполовка.

Потери противника составили до 1825 бойцов убитыми и ранеными. Российские военные также уничтожили и вывели из строя шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии противника.

Как сообщало ИА Регнум, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, у посёлков Червоная Диброва и Кузьмино были замечены боевики террористического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они действуют в составе ДРГ, обстреливают российские позиции для выявления огневых точек.