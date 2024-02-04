Киев, 4 февраля, 2024, 05:28 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы Украина столкнётся с самым опасным наступлением России с начала спецоперации, силы российской армии не закончились. Такое мнение высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Иван Шилов ИА Регнум Окопы Украина

«У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <…> обстановки на фронте. Наступление России не закончилось, оно будет только-только начинаться», — сказал он.

Карасёв напомнил высказывание главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия «полностью выдохнется» к весне, уступив инициативу ВСУ.

На данным момент, по словам эксперта, Украина сталкивается с тяжёлой ситуацией на поле боя, а также с высоким внутриполитическим напряжением.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Буданов заявил, что ВСУ планируют наступление на российские укрепрайоны весной. Он отметил, что инициатива на поле боя переходит от одной стороны к другой, теперь очередь России, затем ход за ВСУ.

Так называемое контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Первую же фазу попытки атаковать в ВСУ назвали катастрофической: потери составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. В Минобороны России сообщали, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard.