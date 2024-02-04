Вашингтон, 4 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не одобряет законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной поддержке Израиля без предоставления новой помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины <…>, а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что в Белом доме на протяжении нескольких месяцев продолжается работа с двухпартийной группой сенаторов для достижения соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и защите границы, который позволил бы предоставить новые пакеты помощи Израилю и Украине.

Как сообщало ИА Регнум, согласно письму спикера Конгресса США Майка Джонсона, законодатели после 4 февраля проголосуют по законопроекту о предоставлении Израилю помощи в размере $17,6 млрд без Украины.

Член палаты представителей Конгресса США Кен Кэлверт (республиканец от штата Калифорния) 3 февраля опубликовал проект закона, в рамках которого США хотят предоставить Израилю $4 млрд на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида». Кроме того, на восполнение США запасов вооружений, переданных Израилю, предусмотрено выделение $4,4 млрд. При этом о финансировании ВСУ в тексте документа не упоминается.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января подчеркнул об отсутствии у США альтернативы военной помощи Украине без одобрения конгрессменами требования Джо Байдена. По словам Кирби, в Белом доме запрос на $61 млрд считают «адекватным». Власти США хотят его рассмотрения конгрессменами, добавил он.