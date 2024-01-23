Вашингтон, 23 января, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Запрос на 61 миллиард долларов для Украины в Белом доме считают «адекватным» и хотят, чтобы Конгресс США его рассмотрел. Такое заявление сделал 23 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА Регнум

Кирби задали вопрос о том, возможно ли снизить сумму, запрошенную Киевом, чтобы увеличить вероятность достижения соглашения с республиканским большинством.

«Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен», — указал Кирби и добавил, что вести переговоры на публике у него нет настроя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден анонсировал 20 января достижение в Сенате Конгресса договорённости по иммиграционной проблеме США и помощи Украине.

Группа республиканцев из Сената Конгресса США выдвинула условие для поддержки запроса Белого дома на одобрение пакета помощи Израилю и Украине. Сенаторы потребовали в обмен на свою поддержку отказа от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе Соединённых Штатов и проведения миграционной реформы.