Вашингтон, 3 февраля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Члены палаты представителей США проголосуют по законопроекту о предоставлении поддержки Израилю на сумму в размере $17,6 млрд без нового пакета помощи Украине. Согласно письму спикера Конгресса Майка Джонсона, законодатели рассмотрят документ на следующей неделе.

Иван Шилов ИА Регнум

В письме спикер подчеркнул, что хотя Сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, в том числе о помощи Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения документа.

Законопроектом предусмотрено выделение Израилю дополнительной поддержки на $17,6 млрд в рамках финансового года до 30 сентября 2024 года.

На сайте члена палаты представителей Конгресса США Кена Кэлверта (республиканец от штата Калифорния) 3 февраля опубликован проект закона, согласно которому США хотят предоставить Израилю $4 млрд на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида». Кроме того, предусмотрено $4,4 млрд на восполнение США запасов вооружений, переданных Израилю.

О выделении новой помощи ВСУ в тексте документа не упоминается.

Как сообщало ИА Регнум, по словам экс-помощника главы минфина США в администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, вопрос Украины в рамках интересов американского правительства отошёл на второй план, так как многие сыты по горло огромными тратами и финансовой поддержкой Киева. Большинство демократов, в том числе и молодые избиратели, негативно воспринимают политику Белого дома в вопросах поддержки Израиля и Украины, сказал он. По мнению Робертса, вопрос помощи Киеву со стороны Вашингтона отразится на ноябрьских президентских выборах.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января заявил, что США не имеют возможности оказывать военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса. Ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя, добавил он.