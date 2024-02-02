Москва, 2 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Пока никто за рубежом не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки ВСУ на российский Ил-76. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 февраля журналистам.

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По словам представителя Кремля, откликнувшихся пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января президент Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании крушения транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.

По данным с места крушения, самолёт был сбит ВСУ из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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