Лондон, 3 февраля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Великобритания посоветовала союзникам рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, сообщил знакомый с ситуацией источник.

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

«В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Также в Лондоне выступили за установление бесполётной зоны над подконтрольной киевским властям территорией и увеличение поставок вооружений и техники ВСУ.

Предполагается, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманевренные силы через Румынию и Польшу с целью занятия и удержания обороны по правому берегу Днепра. Дополнительную группу войск можно развернуть на территории Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией. Это позволит альянсу растянуть позиции российских войск.

Согласно инициативе, одновременно с этим могут наноситься удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

По словам источника, натовская армия создаст буферную зону в пределах занятых позиций, а освободившиеся резервы ВСУ можно будет перенаправить в зону спецоперации. НАТО таким образом якобы подорвёт наступательные возможности России, вынудив Москву пойти на переговоры. Подготовку своего замысла Британия намерена завершить к маю, утверждает источник.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января стартовали военные учения НАТО Steadfast Defender — 2024. К манёврам привлекли 90 тыс. военных из 31 страны альянса и Швеции. Учения продлятся до мая 2024 года. По легенде, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры запланированы на территориях от Румынии до Норвегии. Войска отработают боевую готовность, подготовку и оперативную переброску подразделений. Эти учения НАТО станут самыми масштабными учениями после завершения Холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия учения Североатлантического альянса воспринимает как угрозу своей безопасности. НАТО задумывался как инструмент конфронтации и сейчас под управлением США именно так и используется, добавил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин указал на явное превосходство новейшего российского вооружения над оружием НАТО. Речь идёт о ракетной технике, бронетехнике и других видах вооружения, отметил российский лидер.