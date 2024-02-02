Тула, 2 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил 2 февраля президент Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Наша оборонка демонстрирует хорошие темпы и качество работы. Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружения последнего периода советского времени, то (советское вооружение. — Прим. ред.) в чём-то уступает — кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», — сказал президент в ходе беседы с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле.

Речь идёт о ракетной технике, бронетехнике и других видах вооружения, отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине показала: российское вооружение превосходит натовское.

Путин также в декабре 2023 года отмечал, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили 747 украинских танков и 2,3 тыс. бронемашин, и добавил, что поставленное Западом Украине оружие не стало проблемой для российских военных.

Вооружённые силы России за январь 2024 года уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе иностранного, среди которого — танки Leopard, пусковые установки Patriot и Himars, заявил Шойгу 2 февраля.