Москва, 31 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россия воспринимает начало крупнейших со времён Холодной войны учений НАТО как угрозу своей безопасности, заявил журналистам 31 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются — тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — сказал Песков.

НАТО задумывался как инструмент конфронтации и сейчас под управлением США именно так и используется, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры планируется проводить на территориях от Румынии до Норвегии. В них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. В ходе манёвров будут отрабатываться приведение войск в боевую готовность, подготовка и оперативная переброска подразделений. Это будут самые масштабные учения НАТО после завершения Холодной войны.

Песков ранее отмечал, что в Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения. Планы НАТО провести у границ России масштабные учения являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы, заявляла в свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.