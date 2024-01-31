Москва, 31 января, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Западным политикам пора перестать приписывать России «нездоровые фантазии» о возможном столкновении РФ и НАТО, заявила 31 января на брифинге МИД РФ официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель Министерства Мария Захарова

Подобные заявления делаются, чтобы оправдать изъятие США денег из европейских бюджетов для оказания военной помощи киевскому режиму, отметила Захарова.

«Находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, ЕС активно начали говорить последние несколько недель именно на эту тему и высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряжённости», — сказала она.

У России нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Западу придётся за три-пять лет подготовиться к возможной войне с Россией. У западных стран есть несколько лет, поскольку Москве для начала войны также нужно время, отметил он.

Слова Писториуса представляют собой попытку европейских политиков «объяснить» своему населению бессмысленные траты на поддержку киевского режима, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале января 2024 года с заявлениями, аналогичными сделанному Писториусу, выступала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

25 января глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен также призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие три года. Кристофферсен заявил, что Москва якобы наращивает запасы оружия гораздо быстрее, чем думали в НАТО.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в январе 2024 года также призвал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией, отметив, что в связи с якобы возросшей угрозой необходима система, которая позволит обучить военному делу как можно больше людей вне зависимости от того, будут ли боевые действия или нет.

У России нет никаких причин воевать со странами НАТО, отмечал ранее президент Владимир Путин. Москва не намерена нападать на страны НАТО, это западные страны делают из России противника, заявлял глава МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока. Россия воспринимает начало крупнейших со времён Холодной войны учений НАТО как угрозу своей безопасности, заявил 31 января Песков.