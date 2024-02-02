Москва, 2 февраля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Все претензии Киева о нарушении Россией Конвенции о геноциде были полностью отвергнуты Международным судом ООН, более того, иск обернулся против самого Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остаётся только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», — прокомментировали Захарова.

Дипломат напомнила о вынесении 2 февраля в Гааге решения Международного суда ООН по делу «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Суд в итоге отверг все украинские заявления, «состряпанное» дело против РФ, которая якобы нарушила Конвенцию, «злоупотребив» ею для оправдания начала спецоперации, развалилось, констатировала Захарова.

Более того, суд внял предварительным возражениям России и согласился с тем, что выдвинутые Украиной обвинения не имеют отношения к Конвенции. В результате на рассмотрении в суде Гааги остался лишь один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. Захарова уточнила, что именно усилившиеся вооружённые атаки на ДНР и ЛНР со стороны ВСУ стали причиной ответных действий России, которая для защиты граждан от геноцида начала спецоперацию.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Международный суд ООН в Гааге отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска Украины против России, поданного в 2022 году из-за проведения специальной военной операции. Рассмотрение вопросов о том, являются ли нарушением конвенции о геноциде применение РФ силы против Украины и признание ею независимости ДНР и ЛНР, не попадает под юрисдикцию суда, заявила судья.

Также Международный суд ООН 31 января отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Кроме того, суд отклонил все требования Киева о компенсациях.

Политолог Эльвина Сеитова назвала решение суда ООН провалом Киева. Эксперт добавила, что киевский режим взял за правило проводить международную политику в стиле «дипломатического гопничества». В итоге судья не принял ничем не обоснованные доводы Киева, а решение суда — проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины, считает политолог.