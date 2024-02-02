Киев сам подставил себя иском против России — Захарова
Захарова: Киев сам посадил себя на скамью подсудимых иском против РФ в Гааге
Москва, 2 февраля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Все претензии Киева о нарушении Россией Конвенции о геноциде были полностью отвергнуты Международным судом ООН, более того, иск обернулся против самого Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остаётся только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», — прокомментировали Захарова.
Дипломат напомнила о вынесении 2 февраля в Гааге решения Международного суда ООН по делу «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Суд в итоге отверг все украинские заявления, «состряпанное» дело против РФ, которая якобы нарушила Конвенцию, «злоупотребив» ею для оправдания начала спецоперации, развалилось, констатировала Захарова.
Более того, суд внял предварительным возражениям России и согласился с тем, что выдвинутые Украиной обвинения не имеют отношения к Конвенции. В результате на рассмотрении в суде Гааги остался лишь один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. Захарова уточнила, что именно усилившиеся вооружённые атаки на ДНР и ЛНР со стороны ВСУ стали причиной ответных действий России, которая для защиты граждан от геноцида начала спецоперацию.
Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Международный суд ООН в Гааге отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска Украины против России, поданного в 2022 году из-за проведения специальной военной операции. Рассмотрение вопросов о том, являются ли нарушением конвенции о геноциде применение РФ силы против Украины и признание ею независимости ДНР и ЛНР, не попадает под юрисдикцию суда, заявила судья.
Также Международный суд ООН 31 января отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Кроме того, суд отклонил все требования Киева о компенсациях.
Политолог Эльвина Сеитова назвала решение суда ООН провалом Киева. Эксперт добавила, что киевский режим взял за правило проводить международную политику в стиле «дипломатического гопничества». В итоге судья не принял ничем не обоснованные доводы Киева, а решение суда — проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины, считает политолог.