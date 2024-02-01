Москва, 1 февраля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Вердикт Международного суда ООН, отказавшего в значительной части претензий Украины к России, означает «большой провал» Киева в Гааге. Такое мнение высказала «РИА Новости» политолог Эльвина Сеитова.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Эксперт заявила, что киевский режим взял за правило проводить международную политику в стиле «дипломатического гопничества».

«Большой провал Украины в Гааге. Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс «Украина против России» в Гааге», — сказала Сеитова.

По словам политолога, «красной нитью стали обвинения в нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму», но суд не принял ничем не обоснованные доводы, а решение суда — проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Международный суд ООН отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями», сказано в заявлении МИД России.

Выводы суда особенно важны в свете того, что вердиктом суда Украина рассчитывала подкрепить свои требования о передаче российских активов, «украденных на Западе», и введении против России международных ограничений.

Суд ООН также отклонил требование Украины о возложении на Россию ответственности за крушение малайзийского «Боинга» в 2014 году и не воспринял утверждения Киева о том, что к катастрофе причастны власти ДНР.

Суд полностью отказал Киеву во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения.

Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины от 2017 года ждёт извинений от всех, кто обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. Такое заявление сделала заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.