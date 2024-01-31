Москва, 31 января, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Международный суд ООН отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями», сказано в опубликованном 31 января заявлении МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Международный Суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», — сказано в заявлении Министерства.

Выводы суда особенно важны в свете того, что вердиктом суда киевский режим рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему российских активов, «украденных на Западе», и введении против России международных ограничений, отметили в МИД.

Суд ООН также отклонил требование Украины о возложении на Россию ответственности за крушение малайзийского «Боинга» в 2014 году и не воспринял утверждения Киева о том, что к катастрофе причастны власти ДНР, заявили также в пресс-службе.

«На этом фоне с недоумением встретили вывод Суда о том, что Россия будто бы по двум эпизодам не расследовала должным образом деятельность отдельных лиц, которые, по версии Украины, собирали в России средства в помощь народу Донбасса», — сказано также в заявлении.

В эпизодах, о которых идёт речь, не был доказан ни факт терроризма, ни факт его финансирования, указали представители министерства.

По итогам рассмотрения суд полностью отказал Киеву во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения, отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Украина в 2017 году подала два иска в Международный суд ООН. В первом иске её представители заявили о якобы имевшем место нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями, а Россия поддерживала их финансово.

Во втором иске Украина сослалась на нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, её представители утверждали, что в Крыму якобы происходит систематическая и целенаправленная расовая дискриминация этнических украинцев и крымских татар.

Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по конвенции о расовой дискриминации, заявила 31 января председатель суда Джоан Донохью. Она отметила, что суд считает нарушением только особенности преподавания школьной программы на украинском языке в Крыму после возвращения республики в состав России.