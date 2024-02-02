Амстердам, 2 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины, поданного в 2022 году против России из-за проведения специальной военной операции.

При этом суд отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска о применении конвенции о геноциде.

Также суд отклонил шесть возражений России по иску Украины, признав иск приемлемым.

Украина подала иск в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года, ссылаясь на Конвенцию 1948 года о геноциде. Киев отрицает, что осуществляла геноцид в Донбассе, для предотвращения которого России пришлось начать спецоперацию. МИД России в июне 2023 года выразил разочарование, что суд допустил к разбирательству по иску 32 страны, которые поддерживают Украину. В министерстве назвали обвинения со стороны Киева абсурдными.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Международный суд ООН отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Суд отказал Киеву во всех требованиях о компенсациях.

Украина в 2017 году подала два иска в Международный суд ООН. В первом иске её представители заявили о якобы имевшем место нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями, а Россия поддерживала их финансово.

Во втором иске Украина сослалась на нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, её представители утверждали, что в Крыму якобы происходит систематическая и целенаправленная расовая дискриминация этнических украинцев и крымских татар.

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