Москва, 2 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщили 2 февраля пресс-служба агентства.

Сергей Бобылев/ТАСС Камила Валиева

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали всё, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищённого лица», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Также там уточнили, что получили полный текст решения, юристы сейчас с ним знакомятся. С большой долей вероятности, добавили в РУСАДА, агентство будет просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения.

Ранее пресс-служба CAS информировала, что Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу Валиевойв конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на её публикацию.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

По данным источника финской телерадиокомпании Yle, в пробе Валиевой также были найдены помимо триметазидина три других препарата: гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами WADA, а также не названный препарат с анаболическим эффектом. WADA рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

Международный союз конькобежцев (ISU) сместил сборную российских фигуристов с первого на третье место по итогам Олимпийских игр в Пекине. В союзе решили вычесть из командного турнира результаты дисквалифицированной за допинг Камилы Валиевой и отдать «золото» сборной США. Таким образом, сборная России опустилась на третье место, уступив по набранным баллам даже Японии.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. А в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение РФ золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.