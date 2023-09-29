Монреаль, Канада, 29 сентября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Оповещение российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе было допущено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передаёт РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

RonnyK Допинг

На чемпионате России в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Валиева в составе сборной России завоевала там золотую медаль.

По данным источника, о нарушении Валиевой антидопинговых правил сначала сообщили в ISU и Международный олимпийский комитет (МОК), только после этого — тренеру фигуристки Этери Тутберидзе.

По регламенту Всемирного антидопингового кодекса уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил должно происходить в соответствии с Международным стандартом по обработке результатов. Спортсмен, согласно подпункту 5.112 статьи 7.2 документа, должен быть незамедлительно оповещён о положительной пробе на допинг. Все уведомления одновременно направляются атлету, национальной антидопинговой организации (в данном случае РУСАДА), международной федерации и WADA. Также результаты вносятся в систему ADAMS. Если возраст спортсмена на момент нарушения, как в случае с Валиевой, составляет 15 лет, то уведомление направляется его официальному представителю.

Как сообщало ИА Регнум, победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановления её золотой медали чемпионата России. Спортсменка попросила вынести решение о том, что она невиновна, или, что более существенно, отметили в CAS, нарушение правил не было преднамеренным.

26 марта тренер Валиевой Этери Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в адрес фигуристки о том, что она якобы употребляет допинг. По словам тренера, она не знает, почему допинг-проба её воспитанницы показала положительный результат. При этом Тутберидзе отметила, что вся команда пыталась разобраться в этом вопросе и смотрела камеры с чемпионата России, на котором Валиеву проверяли на допинг.