Москва, 29 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Россия не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС Камила Валиева

«Если есть какие-то механизмы апелляции и так далее, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков.

Он отметил, что решение суда о дисквалификации является политизированным и Москва не согласна с ним.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты. Решение суда является окончательным, при этом у сторон остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но лишь по ряду оснований.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Позднее суд возобновил слушания в связи с необходимостью подготовить дополнительную документацию.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с WADA и Международным союзом конькобежцев (ISU).

В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствовало решение CAS. В агентстве заявили, что данным решением была достигнута справедливость.