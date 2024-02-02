Лозанна, Швейцария, 2 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на её публикацию, сообщила 2 февраля пресс-служба CAS.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Камила Валиева

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определённая информация, содержащаяся в нём, оставались конфиденциальными», — говорится в заявлении суда.

Именно по этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS. Как уточнили в пресс-службе, рассмотрение займёт несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. А в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.

Президент РФ Владимир Путин призвал Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации. Он подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без России крупные соревнования становятся ущербными.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение РФ золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.