Москва, 29 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

Нарышкин отметил, что Банька заинтересован в том, чтобы сохранить должность президента агентства после истечения срока в 2025 году, поэтому он будет «служить» у Вашингтона «цепным псом».

Несмотря на усилия США, попытки изолировать Россию в спортивной сфере дают сбои, добавил директор СВР. Он отметил, что многие международные спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Слишком большое число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы», — уточнил Нарышкин.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября прошлого года стало известно о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о проведении в 2024 году международных соревнований «Всемирные игры дружбы».

После этого глава департамента по связям Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод 14 ноября заявил, что МОК просит национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день ответил, что Россия продолжит контактировать с комитетом, и подчеркнул, что Москва не согласна с МОК в вопросах участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли 18 ноября заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА.

После этого президент WADA Витольд Банька заявил, что его организация может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей, в программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.

Вместе с тем 8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте организации, спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, будут допущены до игр в нейтральном статусе при соблюдении ряда строгих условий.