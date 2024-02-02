Хельсинки, 2 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены помимо триметазидина три других препарата, сообщила 2 февраля финская телерадиокомпании Yle со ссылкой на свой источник.

Александр Вильф/РИА Новости

В частности, в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). также в пробе нашли не названный препарат с анаболическим эффектом. WADA рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Международный союз конькобежцев (ISU) сместил сборную российских фигуристов с первого на третье место по итогам Олимпийских игр в Пекине. В союзе решили вычесть из командного турнира результаты дисквалифицированной за допинг Камилы Валиевой и отдать «золото» сборной США. Таким образом, сборная России опустилась на третье место, уступив по набранным баллам даже Японии.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение РФ золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.