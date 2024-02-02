Курск, 2 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Житель села Гуево в Курской области получил контузию при обстреле населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 февраля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточнил Старовойт.

Кроме того, губернатор региона прикрепил к сообщению фотографию дома, где проживает пострадавший, и пояснил, что жильё получило сильные повреждения. По словам Старовойта, власти Курской области помогут собственнику восстановить строение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 февраля российские средства ПВО перехватили и ликвидировали над территорией Белгородской области четыре беспилотника, ещё один был сбит над Курской областью.

Всего, как уточнил 1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 украинских беспилотников.

29 января ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области, никто из жителей не пострадал, частично было нарушено электроснабжение в населённом пункте. Осколками повреждены два дома и легковой автомобиль. Губернатор Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.

25 января украинские войска обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. В результате удара получила повреждения теплотрасса. Вечером 20 января ВСУ обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. При обстреле никто не пострадал, но из-за взрыва выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Ночью 15 января российские силы ПВО уничтожили в небе над Фатежским районом Курской области три украинские ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У».