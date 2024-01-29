Курск, 29 января, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области, сообщил 29 января губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, никто из жителей не пострадал, частично было нарушено электроснабжение в населённом пункте.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — информировал он.

Также губернатор отметил, что осколками повреждены два дома и легковой автомобиль. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.

Как передавало ИА Регнум, 25 января украинские войска обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. В результате удара получила повреждения теплотрасса, и дома в населённом пункте остались без отопления. Кроме того, в части домов отсутствовало электричество.

Вечером 20 января ВСУ обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. В результате удара никто не пострадал. Вместе с тем из-за взрыва выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Ночью 15 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью три украинские ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Это произошло в небе над Фатежским районом.