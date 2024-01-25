Курск, 25 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины», — написал губернатор.

В результате удара получила повреждения теплотрасса, и дома в населённом пункте остались без отопления. Кроме того, в части домов отсутствует электричество.

Аварийные бригады начнут восстановительные работы, когда это станет безопасно. Старовойт также уточнил, что в двух многоквартирных домах оказались повреждены фасады и окна.

Он пообещал, что власти региона окажут помощь жителям всех домов, задетых обстрелом.