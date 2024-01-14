Курск, 15 января, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России, по предварительной информации, уничтожили три украинских ракеты в небе Курской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Он уточнил, что это произошло в небе над Фатежским районом.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты», — сообщил губернатор.

Старовойт поблагодарил российских военных за отражение атаки.

Ранее он написал, что над Курском и Курским районом сработала система ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января стало известно о том, что беспилотник ВСУ ударил по посёлку городского типа Тёткино в Курской области. При атаке местный житель получил осколочные ранения. Мужчине оказали медицинскую помощь. В результате нападения также выбило окна в двух домах.

11 января в Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили два украинских дрона. Их нейтрализовали над Глушковским районом.